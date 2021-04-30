يطالب علماء وباحثون طبيون هنود رئيس الوزراء، ناريندرا مودي بالسماح لهم بالحصول على بيانات، ربما تساعد في دراسة انتشار فيروس كورونا والتنبؤ به والحد منه، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وبينما لدى المجلس الهندي للأبحاث الطبية بيانات تفصيلية حول جميع السكان، الذين خضعوا لاختبارت الكشف عن فيروس كورونا حتى الآن، فإنه يفرض قيودا على الحصول عليها ويجب فتح قاعدة البيانات هذه للخبراء من خارج المجلس أيضا، طبقا لما طالب به حوالي 300 عالم من مؤسسات بحثية وتعليمية في نداء على الإنترنت.

وكتب العلماء إن "قاعدة بيانات المجلس لا يمكن أن يحصل عليها أي شخص خارج الحكومة وربما أيضا الكثيرون داخل الحكومة. وبينما يمكن للأوبئة الجديدة أن تكون لها سمات غير متوقعة، فإن عدم قدرتنا على التعامل بشكل مناسب مع انتشار العدوى، نتج، إلى حد كبير، عن بيانات خاصة بالأوبئة لا يتم جمعها بشكل منهجي وإصدارها في الوقت المناسب إلى المؤسسات العلمية".

وغالبا ما تتعرض إدارة مودي لانتقادات من خبراء الاقتصاد وعلماء وغيرهم من الباحثين بسبب البيانات المبهمة أو المتأخرة.

يأتي طلب العلماء والباحثون فيما تواصل الهند تسجيل حالات إصابة ووفيات قياسية بفيروس كورونا.

وحسب وزارة الصحة الهندية ،بلغ إجمالي حالات الاصابة 18 مليون و376 ألفا و524 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاةإلى 204 آلاف و832 حالة.