موانئ أبوظبي تصدر سندات بمليار دولار لأجل 10 سنوات

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أصدرت موانئ سندات بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 10 أعوام بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو، لإدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى توظيف إيرادات السندات في أغراض مؤسسية عامة وإعادة تمويل ديون.

وقال بيان لموانئ أبوظبي الخميس إنه تم تحديد تاريخ استحقاق السندات في السادس من مايو 2031 مع عائد سنوي 5ر2 % سنويا، ومن المتوقع تسوية الاكتتاب في السادس من مايو المقبل رهنا بشروط التسوية المعمول بها.

وأدى "سيتي بنك" وبنك أبوظبي الأول دور المنسقين المشاركين العالميين للصفقة، في حين كانت بنوك "إتش إس بي سي" و"ميزوهو" و"سوسيتيه جنرال" المدراء الرئيسيين النشطين المشتركين والمحصلين المشتركين للإصدار.

وقال فلاح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي إن الإعلان عن برنامج السندات يشكل رافدا مهما لخطط التطوير لموانئ أبوظبي، ويعزز برامج التنويع الاقتصادي الأوسع في الإمارات.

وأضاف: "مسرورون بالإقبال الواسع من قبل المستثمرين الدوليين على أول إصدار لنا للسندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو، ما يعكس الثقة الكبيرة والاستقرار لاقتصادنا وقدرات مؤسستنا واستراتيجيتنا على الصعيد الدولي".