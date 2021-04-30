باكستان ترفع الحظر عن حركة إسلامية تقف وراء تظاهرات مناهضة لفرنسا

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قررت باكستان اليوم الجمعة رفع الحظر المفروض على جماعة إسلامية متطرفة بعد أسابيع من إدراجها على القائمة السوداء لتنظيم تظاهرات عنيفة مناهضة لفرنسا جراء غضب من دفاع الرئيس إيمانويل ماكرون عن الحق في نشر رسومات كاريكاتورية للنبي محمد.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية إنه سوف يتم السماح مجددا لحركة لبيك باكستان اليمينية المتطرفة التي تدعم قوانين التجديف المثيرة للجدل في البلاد، بدخول المشهد السياسي وتنظيم مسيرات.

وقال المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته: "بدأت عملية رفع الحظر من اليوم (الجمعة). وسوف تستكمل لجنة الآن المتطلبات القضائية والإدارية".

وسد أعضاء حركة لبيك باكستان الطرق السريعة والطرقات واشتبكوا مع الشرطة خلال احتجاجات اندلعت أوائل الشهر الجاري بهدف إجبار الحكومة على طرد السفير الفرنسي .

وردت الحكومة باعتقال رئيس الحركة وفرض حظر بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التي كانت تهدف إلى تقييد حركة لبيك باكستان في جمع الأموال وتنظيم المسيرات والمشاركة في السياسة.

ولكن السلطات اضطرت إلى التراجع عن موقفها حيث وعدت برفع الحظر عندما احتجز نشطاء الحركة العديد من رجال شرطة كرهائن في مدينة لاهور بشرق البلاد.

كان ماكرون قد دافع عن حق مجلة شارلي إيبدو الساخرة في إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وعن حق المعلمين في عرض الصور في الفصل لمناقشة القيمة الأساسية لحرية التعبير بعد أن قطع إسلامي متطرف رأس مدرس لقيامه بذلك.