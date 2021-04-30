حزب المحافظين الكندي يجمع رقما قياسيا من التبرعات مع احتمال إجراء انتخابات مبكرة

أعلن حزب المحافظين الكندي المعارض، إنه جمع 8.47 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، وسط تكهنات بالاستعداد لانتخابات مبكرة الخريف المقبل.

وقال الحزب المعارضي إن ذلك يكسر الرقم القياسي الذي سجله في الربع الأول من عام 2019 عندما حقق 8.01 مليون دولار.

تأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تقوم فيه الأحزاب الفيدرالية ببناء ما يسمى "بصناديق حرب" من أجل انتخابات محتملة يمكن أن تأتي في أي وقت حيث يمثل الليبراليون حكومة أقلية فقط في مقاعد مجلس العموم.

ولم ينشر الحزبان الليبرالي والديمقراطي الجديد بعد مع هيئة الانتخابات الكندية عائداتهما المالية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021. ومع ذلك ، أفادت حزب الكتلة الكيبيكية أنها جمعت ما يزيد قليلا عن 373 ألف دولار من 2040 مانحا.

وفي غضون ذلك ، يقول حزب الخضر الكندي إنه حصل على حوالي 677500 دولار من حوالي 8300 مانح.

ويقول المحافظون إن أكثر من 45 ألف متبرع ساعدوه في تسجيل الرقم القياسي الجديد لجمع التبرعات. وقال زعيم الحزب، إيرين أوتول، إن ذلك يبعث برسالة مفادها أن رئيس الوزراء جستن ترودو يشعر بالخذلان بينما تكافح كندا موجة ثالثة مميتة من جائحة كوفيد-19.