السعودية: أكثر من 11 ألف مظلة شمسية للمعتمرين بمبادرة «ظل ووقاية»

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، 11 ألفا و520 مظلة شمسية، على المعتمرين في مراكز "كدي" و"الجمرات" وطريق "الأمير متعب" ضمن مبادرة "ظل ووقاية"، التي تواصل تنفيذها طوال شهر رمضان المبارك.



وتستهدف الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار بمنطقة مكة المكرمة، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، حيث تشارك فرق ميدانية بمكة المكرمة يومياً، من الساعة 11 صباحاً حتى الثالثة عصراً، بالتوزيع طوال شهر رمضان، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.



وتهدف المبادرة إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق، لاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في درجات الحرارة، وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.



من ناحيتهم، أشاد عدد من ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين بمبادرة "ظل ووقاية"، مؤكدين أنها مبادرة جاءت في وقتها؛ نظرا لما تشهدها مكة المكرمة من ارتفاع في درجة الحرارة، في الفترة الحالية وتقلبات في المناخ.