الجيش الليبي ينفي وجود أي اختلاف بين أطرف اللجنة العسكرية المشتركة

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، وجود حالة من عدم الاتفاق بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقال اللواء المحجوب، وفي تصريح خاص لقناة (ليبيا الحدث) اليوم الجمعة- "الاتفاق موجود، لكن هناك من يعرقله على الأرض، وهم معروفين بالأسماء، والفرصة الأخيرة متاحة أمامهم للالتزام بمخرجات اللجنة وتغيير موقفهم".

وأضاف أنه تم التنسيق مع السلطة التنفيذية ومع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش حول إجلاء قواعد القوات الأجنبية، وتشكيل القوة المشتركة خطوة مهمة جداً لتنفيذ باقي المهام، وفق اللائحة الداخلية للجنة وفق عمل مضني خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه تم التوافق على كل هذه الأمور من قبل مجلس الأمن والدول ذات الصلة اتفقت حول هذه النقاط، فقط نواجه عرقلة من قبل مجموعات مسلحة وللأسف هذه مشكلة ليبيا ومربط الفرس.

وأوضح أن مشكلة المنطقة الغربية هي في المجموعات المسلحة التي لا تخضع للسيطرة، ولا يمكن دمجها والتعامل معها ربما لاعتناقها أفكارا إرهابية وقد تكون متورطة في عمليات تهريب.