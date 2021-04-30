رئيس الطب الوقائى: التطعيمات أنجح إجراء وقائى يمكن تنفيذه ضد أى مرض

الصحة تعلن مواعيد عمل مراكز لقاح كورونا خلال عيد العمال وشم النسيم



طالبت وزارة الصحة والسكان، جميع المواطنين، بالإسراع وحجز لقاح فيروس كورونا المستجد عن طريق الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذين يواجهون صعوبة فى التسجيل إلكترونيا، إلى جانب توفير خط ساخن لاستقبال المكالمات الخاصة بلقاح فيروس كورونا والتسجيل له وهو (١٥٣٣٥).

من جانبه، قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إن اللقاحات أو التطعيمات تعتبر أحد أهم الاكتشافات التى توصل إليها الإنسان فى تاريخ البشرية، حيث تقى التطعيمات من الأمراض الخطيرة القاتلة أو التى تتسبب فى إحداث إعاقات لهم، مثل لقاح شلل الأطفال، والسعال الديكى، والحصبة الألمانية، والتيتانوس، وغيرها من التطعيمات المتوافرة فى مصر والتى يتم التطعيم بها سنويا.

وأضاف عيد ــ فى فيديو بثته وزارة الصحة والسكان عبر موقعها ــ أنه إذا كان المواطنون لا يسمعون عن مثل هذه الأمراض التى يتم تطعيم الأطفال ضدها سنويا، فهذا يعنى نجاح برامج التطعيمات فى مصر، لافتا إلى أن التطعيمات تعتبر أهم وأنجح إجراء وقائى يمكن تنفيذه ضد أى مرض مهما كانت خطورته، لأن التطعيم يتسبب فى تكوين أجسام مضادة فى جسم متلقى اللقاح ضد المرض الذى تم التطعيم له.

وأكد عيد أن المدد الزمنية للتطعيمات تبقى فى جسم الإنسان لمدة عام أو عامين أو مدى الحياة، وبالتالى فى حال تعرض الجسم للعدوى تقوم الأجسام المضاة بمواجهة المسبب للمرض والتخلص منه دون ظهور أى أعراض مرضية على الشخص متلقى اللقاح.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن أنه عندما يخترق الجسم عامل مسبب للمرض الجديد (فيروس أو بكتيريا) يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة تجاهه فتقضى عليه، حيث إن اللقاحات تحتوى على أجزاء من الفيروس تم إضعافها أو تعطيلها (فيروس ميت) مما يؤدى إلى حدوث استجابة مناعية داخل الجسم، وتلك اللقاحات لن تسبب المرض للشخص الذى يتلقى اللقاح، ولكنها ستدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس أو البكتيريا.

وفى السياق نفسه، أعلنت الوزراة أن مواعيد عمل مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا فى عطلة عيد العمال وعيد القيامة ويوم شم النسيم، ستكون من التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساء، مؤكدة على ضرورة التوجه فى المواعيد المحددة لتلقى اللقاح وخاصة كبار السن وذوى الأمراض المزمنة.

ونفت الوزارة وجود أى فرق تابعة لها تقوم بالاتصال بالمواطنين للحصول على معلوماتهم تحت مظلة حملة 100 مليون صحة، مؤكدة أن التواصل مع الوزارة يكون من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، والرقم الرسمى الخاص بمبادرات الصحة العامة (15335).

وفى سياق آخر، أكدت الوزارة مساء الخميس تسجيل 1003 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 59 حالة وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 700 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 170 ألفا 8 حالات.

وبلغ إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 226 ألفا و531 من ضمنهم 170 ألفا و8 حالات تم شفاؤها، و13 ألفا و278 حالة وفاة.