تقرير رقابي أمريكي: زيادة ملحوظة في أعمال العنف بأفغانستان

ذكر تقرير رقابي حكومي أمريكي نشر اليوم الجمعة أنه على الرغم من محادثات السلام الجارية، الا أن العنف في أفغانستان ازداد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ووفقًا لتقرير المفتش العام الأمريكي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان ، فإن عدد ما يسمى بالهجمات التي يطلقها العدو- الهجمات التي يشنها المتمردون مثل طالبان- ارتفع بنسبة 37 % تقريبًا خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت الخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية "أعلى بكثير" مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زاد عدد الهجمات الداخلية على قوات الأمن بنسبة 82 % عن العام الماضي. وذكر التقرير أن هذا أدى إلى سقوط أكثر من ضعف الخسائر في الأرواح جراء الهجمات الداخلية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان قد سجلت بالفعل زيادة بنسبة 29 % في الخسائر المدنية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقررت الولايات المتحدة، ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في منتصف أبريل سحب 9600 جندي دولي متبقين في أفغانستان بعد ما يقرب من 20 عامًا. وخلال الأسابيع الماضية، أعرب مسؤولون عسكريون أمريكيون مرارًا عن قلقهم بشأن ما إذا كانت قوات الأمن الأفغانية ستكون قادرة على الدفاع عن الحكومة دون دعم دولي.

ويجري ممثلو طالبان في الوقت الراهن مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية في قطر دون أي تقدم ملموس منذ سبتمبر.

ويخشى المراقبون من أنه إذا انسحبت القوات الدولية دون حل سياسي للصراع، فقد تنزلق البلاد إلى حرب أهلية جديدة.