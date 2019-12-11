أفغانستان: مقتل 16 شخصا وإصابة 65 في هجوم بسيارة مفخخة على دار للضيافة

لقي ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم في انفجار قوي بسيارة مفخخة استهدف دارا للضيافة في وسط أفغانستان اليوم الجمعة، مع مخاوف من وجود المزيد تحت الأنقاض.

وقال مسؤول الصحة في إقليم لوجار سيد نجيبي، إن الانفجار الذي وقع بدار للضيافة في عاصمة الإقليم بولي إي علم، أسفر عن إصابة 65 آخرين على الأقل. وذكرت تقارير أن أطفالا بين الضحايا.

وأضاف أن من بين الجرحى 11 على الأقل في حالة حرجة وتم نقلهم إلى العاصمة كابول لتلقي العلاج.

وقدر مسؤولون آخرون ارتفاع حصيلة القتلى.

وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني، بالهجوم وخص بالذكر حركة طالبان على الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها على الفور، وظل الدافع وراء استهداف دار ضيافة مدنية غير واضح.

وقال غني، في بيان إن طالبان أثبتت أنها "تضيع فرصة السلام الحالية بتعقيد الوضع"، في إشارة إلى المحادثات المتوقفة لإنهاء الحرب الدائرة في الدوحة.

وأمر غني قوات الأمن الأفغانية بالانتقام.

وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 مقتل 573 مدنيا وجرح 1210 بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، وفقا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان.