وكالة حماية الحدود الأوروبية: نتواصل مع السلطات الليبية أحيانا في الطوارئ

أفادت وكالة حماية الحدود الأوروبية /فرونتكس/ بأنها تتواصل أحيانا مع السلطات الليبية أثناء حالات الطوارئ في البحر، بعد انتشار تقارير إعلامية تفيد بأن وكالة فرونتكس شاركت في مساعدة خفر السواحل الليبي في اعتراض القوارب التي تقل مهاجرين.

وكتب كريس بوروفسكي المتحدث باسم فرونتكس في رسالة بالبريد إلكتروني أرسلها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الأولوية بالنسبة لفرونتكس هي إنقاذ الأرواح في أي (عملية) بحث وإنقاذ محتملة. ويعني هذا في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​أنه في أي وقت ترصد فيه طائرة فرونتكس قاربا في محنة، فإنها تنبه على الفور مراكز الإنقاذ الوطنية في المنطقة في إيطاليا ومالطا وليبيا وتونس".

وكتب المسؤول أن المراكز الأربعة هي مراكز تنسيق إنقاذ بحري معترف بها دوليا.

ووفقا لتقارير مجلة "دير شبيجل"، وموقعي "لايتهاوس ريبورتس" و"ليبراسيون"، تلعب وكالة فرونتكس دورا نشطا في مساعدة خفر السواحل الليبي على اعتراض قوارب اللاجئين.