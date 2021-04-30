 ألمانيا: موظفة رعاية صحية تخضع لاختبار نفسي بعد مقتل 4 أشخاص في دور للمعاقين - بوابة الشروق
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ألمانيا: موظفة رعاية صحية تخضع لاختبار نفسي بعد مقتل 4 أشخاص في دور للمعاقين

بوتسدام (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الجمعة 30 أبريل 2021 - 5:15 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أبريل 2021 - 5:15 م
أمر مكتب المدعي العام في مدينة بوتسدام الواقعة شرقي ألمانيا، اليوم الجمعة، بأن تخضع موظفة رعاية صحية لاختبار نفسي، وذلك بسبب مزاعم قتلها أربعة أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة في دور لرعاية المعاقين بالمدينة.

ويأتي قرار مكتب المدعي العام بعد إحالة المرأة مؤقتًا إلى عيادة للأمراض النفسية من قبل قاضٍ أمس الخميس، أي بعد يوم من الهجمات.

وذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام في بوتسدام، أن المرأة، التي تعمل منذ فترة طويلة في هذا الدور لرعاية المعاقين، لم تعلق حتى الآن على هذه الجرائم المزعومة.

ولم يتم الكشف عن هوية المرأة بسبب قوانين حماية البيانات الصارمة في ألمانيا.

وقال متحدث باسم دار المعاقين إن الشخص المصاب يتعافى بعد خضوعه لعملية طارئة.

وأضاف المتحدث: "هذه أخبار جيدة لنا جميعًا" ، لكنه أشار إلى أن الموظفين والمقيمين في الدار لا يزالون في حالة صدمة عقب الهجوم.

وأفادت (د.ب.أ)، بأن هناك علامات قطع شديدة في الحلق ظهرت على الأشخاص الأربعة، الذين قتلوا في الهجوم، وتتراوح أعمار هؤلاء الأربعة بين 31 و 56 عامًا.

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