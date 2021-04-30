شركات سنغافورة تشهد تحسنا وسط انخفاض حالات كورونا

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج اليوم الجمعة إن اقتصاد سنغافورة والاقتصادات العالمية تواجه فرص تعافي خلال العام الحالي أفضل من التوقعات السابقة.



وفي خطاب لي بمناسبة عيد العمال قال "مقارنة بالأوضاع منذ عام، تحسنت نظرتنا المستقبلية بنسبة كبيرة"، مضيفا أن الركود العالمي "سيستمر لفترة أقل مما كانت يخشى منها سابقا".



يذكر أن اقتصاد سنغافورة يعتمد بنسبة كبيرة على الاستثمار والتجارة الخارجية ويتاثر بشدة بالتقلبات العالمية.



جاءت تصريحات رئيس الوزراء المتفائلة بعد إعلان البنك المركزي السنغافوري في وقت سابق توقعاته لنمو الاقتصاد بأكثر من الحد الأقصى للتوقعات السابقة وكانت 6% من إجمالي الناتج المحلي.



يأتي ذلك فيما تتوقع الشركات المصنعة في سنغافورة "تحسن ظروف العمل" في الشهور المقبلة، وفقا لدراسة مسحية نشرت اليوم الجمعة، لكن الخدمات مثل الفنادق كانت أقل تفاؤلا بسبب قيود السفر.



ومع انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا وعمل الاقتصاد المحلي مثلما كان قبل الجائحة إلى حد كبير، أجرى مجلس التنمية الاقتصادية الحكومي استطلاعا شمل نحو 2000 شركة ووجد ارتفاعا في المعنويات الإيجابية بشكل عام بشأن الفترة من أبريل إلى سبتمبر، مقارنة بالأشهر الستة السابقة.



وقال مجلس التنمية الاقتصادية إن مصنعي الإلكترونيات يتوقعون استمرار الطلب المتزايد، ويتوقعون "طلبات تصدير أعلى بسبب الطلب القوي من أسواق الجيل الخامس" على أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية الأخرى.



إلا أن أصحاب الفنادق في سنغافورة وغيرهم ممن يعملون في مجال السياحة والأعمال المرتبطة بالسفر "يتوقعون ارتفاعا بطيئا في الطلب بسبب القيود المفروضة على دخول (البلاد) وإغلاق الحدود".



كما أن تجار التجزئة المحليين أقل تفاؤلا مما كان عليه خلال الأشهر الستة السابقة، التي شهدت نهاية العام وعطلات مثل عيد الميلاد ورأس السنة الصينية الجديدة.