وصول الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأمريكية إلى الهند

وصلت الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأمريكية إلى الهند التي تشهد ارتفاعا هائلا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، أن طائرة الشحن العسكرية "سوبر جالاكسي" حطت بأكثر من 400 أسطوانة أوكسجين إلى جانب معدات المستشفيات الأخرى ونحو مليون من معدات الفحص السريع لفيروس كورونا في مطار نيودلهي الدولي بينما تواجه العاصمة الهندية أزمة صحية غير مسبوقة.

وتشهد الهند حاليا معدل انتشار قياسي للوباء يتمثل بأكثر من 370 ألف إصابة و3600 وفاة يوميا.

وجاء تسليم المعدات الطبية الأمريكية على متن الطائرة التي أقلعت من قاعدة تريفيس العسكرية في كاليفورنيا، بعد محادثات خلال الأسبوع الجاري بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.