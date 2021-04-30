 وكالة: الصين تقترح تقديم مساعدتها للهند في مواجهة تفشي كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة: الصين تقترح تقديم مساعدتها للهند في مواجهة تفشي كورونا

شي جين بينج
شي جين بينج
وكالات:
نشر في: الجمعة 30 أبريل 2021 - 5:49 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أبريل 2021 - 5:49 م
أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن الرئيس الصيني، شي جين بينج، وجه برقية لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اقترح فيها مساعدة بلاده للهند في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتحتل الهند في الوقت الراهن المرتبة الثانية في العالم من حيث العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد. وتدل المعلومات الأخيرة لوزارة الصحة الهندية على أن عدد الإصابات بهذا الفيروس في البلاد تجاوز 18,7 مليون حالة.

وكانت العلاقات الثنائية بين الجارتين الهند والصين قد توترت في الأشهر الماضية بسبب وقوع اشتباكات بين جنودهما في المناطق الحدودية للبلدين.

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