تجليات روحانية للحضرة الصوفية والهلباوى على مسرح النافورة بالأوبرا

شهد مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، تجليات روحانية سمت بوجدان جمهور فرقة الحضرة للانشاد الصوفى، وذلك خلال الأمسية الرمضانية التى أقيمت مساء أمس الخميس، ضمن الليالي الرمضانية التي تنظمها الأوبرا خلال الشهر الكريم وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

واستضافت الفرقة، المنشد على الهلباوى ليؤدى معهم روضة العشاق وذكر النبى، ووسط تفاعل كبير من الحضور انطلقوا فى مناجاة مع الله وأنشدوا أشعارا فى الذكر والمديح اعتمدت على جمل لحنية مبتكرة وإيقاعات تناسب روح القصائد الصوفية كان منها (لقد أتيت، عليك يا منيتى سلامى، نحن فى ساحة الحسين نزلنا، يا وردى، حسبى ربى جل الله، نسيم الوصل، ال طه، مدد يا سيدة، يا ساكن البطحاء، وإلى باب الكريم).