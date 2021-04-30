فيتنام تسجل 6 حالات عدوى محلية بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر

سجلت فيتنام، اليوم الخميس، ست حالات إصابة محلية بفيروس كورونا، حيث حذرت السلطات من خطر حدوث تفش جديد مرتبط بأفراد قادمين من الخارج.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، جاءت الحالات الجديدة عقب الإعلان عن حالة إصابة في إقليم ين باي بشمال البلاد يوم الثلاثاء الماضي، حيث اختلط موظف فندق بأحد عشر زائرا قادمين من الهند، وهي الإصابة المحلية الأولى منذ 25 مارس الماضي.

وحذرت السلطات الفيتنامية من مخاطر حدوث تفش جديد مرتبط بأشخاص قادمين من الخارج، وذلك قبيل عطلة مدتها أربعة أيام، تبدأ يوم غد الجمعة.

ووفقا لوزارة الصحة الفيتنامية، جاءت نتائج اختبارات أربعة مرضى في إقليم ها نام بشمال البلاد ومريض في مدينة هو تشي منه، إيجابية بعدما اختلطوا بشخص عائد من اليابان، وبعدها أنهى الحجر الصحي في مدينة دا نانج الساحلية في 22 أبريل.

وذكرت قناة "في تي في" المملوكة للدولة أن ذلك الشخص جاءت نتيجة اختباره إيجابية بالفيروس للمرة الأولى في إقليم ها نام يوم أمس الأربعاء.

وتعود الحالات الأربعة لأفراد أسرة شاب/ 27 عاما/ عاد لفيتنام قادما من اليابان في السابع من أبريل الجاري.

وخضع الشباب للحجر الصحي في فندق اليسيا الشاطئ بمدينة دا نانج بوسط البلاد، وأظهرت النتائج سلبية إصابته بفيروس كورونا ثلاثة مرات، قبل أن يركب حافلة من دا دانج عائدا إلى بلدته في هام نام في 22 أبريل الجاري. وبعد يومين ظهرت عليه أعراض الاصابة بالفيروس، وثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأغلقت السلطات قرية قوان نهان، حيث تعيش أسرة الشاب، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ألف شخص.

وتم وضع 32 شخصا ممن خالطوا الشاب في الحجر المنزلي، وخضعوا للاختبار، بينهم شخص في هانوي وأخر في هو تشي منه، الذي ثبتت إصابته بالفيروس.

وسجلت فيتنام رسميا 2865 حالة إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 35 حالة وفاة.