كارتيرون يشرح للاعبي الزمالك أخطاء مباراة المقاولون

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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم الجمعة.

وأجرى الزمالك تدريباته اليوم عقب التعادل أمس الخميس مع المقاولون العرب في الدوري، بينما يستعد الفريق لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في الأسبوع الـ 18 من الدوري.

وطالب كارتيرون لاعبي فريقه بالتركيز وتلافي الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية أبرزها عدم استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف.

ونقل المدرب ثقته في اللاعبين معتبرا انهم الأفضل لكن يتعين عليهم إثبات ذلك خلال المباريات المقبلة للحفاظ على قمة الدوري.