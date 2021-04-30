ارتفاع معدل التضخم في بولندا

تجاوز معدل التضخم في بولندا المستوى المستهدف رسميا لأول مرة منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع اسعار الوقود.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في بولندا خلال أبريل الحالي إلى 3ر4% سنويا، بعد ارتفاعه إلى2ر3% خلال مارس الماضي، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء البولندي. وكان متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للانباء يبلغ 9ر3% سنويا.



وبلغ معدل التضخم الشهري خلال أبريل الماضي 7ر0%.



يأتي ارتفاع معدل التضخم في أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي في شرق أوروبا مع تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وفي حين رفع البنك المركزي البولندي توقعاته لمعدل التضخم خلال العام الحالي إلى 1ر3% في المتوسط، فإنه انضم إلى البنوك المركزية الأخرى في المنطقة في الحديث عن الارتفاع الحالي للتضحم باعتباره أمر مؤقت.



وبحسب المحللين الاقتصاديين في إم.بنك فإن ارتفاع الأسعار بعد إعادة فتح الاقتصاد يمكن أن يدفع معدل التضخم إلى 5% تقريبا.