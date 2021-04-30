الزمالك يشارك في حملة عالمية ضد العنصرية

انضم نادي الزمالك إلى العديد من أندية العالم عبر حساباتها الرسمية التي شاركت في حملة لنبذ العنصرية والتعصب.

الزمالك عبر حسابه الرسمي نشر بيانا، ضمن حملة StopOnlineAbuse أو وقف التعدي الإلكتروني، لمناهضة الحملات التي يتعرض لها بعض اللاعبين بسبب اختلاف اللون أو الجنس أو العرق أو ما إلى ذلك من سلوكيات لمشجعين متعصبين.

وقال الزمالك في مشاركته بهذه الحملة: "الهدف من كرة القدم هو توحيد الناس.. اللاعبون بشر، لا بأس إذا أردت انتقادهم داخل الملعب. ولكن عندما تهاجمهم وتهاجم أسرهم بخطابات تحض على الكراهية، فهذا مؤلم".

وتابع: "مهما كانت النتائج، فإن رسالتنا ستظل ومتحدية جميع أنواع العنصرية. "أوقفوا خطابات الكراهية عبر الانترنت".

وكان الزمالك قد شكا من قبل تعرض لاعبه شيكابالا لأمور عنصرية عبر الانترنت من مشجعي الأندية المنافسة.