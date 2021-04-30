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استقرار معدل التضخم في البرتغال خلال الشهر الحالي

البرتغال
البرتغال
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 30 أبريل 2021 - 5:23 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أبريل 2021 - 5:23 م
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البرتغالي الصادرة اليوم الجمعة، استقرار معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي بنسبة 0.5% سنويا وهي نفس نسبة الزيادة في مارس الماضي.

في الوقت نفسه  استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية الطازجة الأشد تقلبا عند مستوى 0.1% خلال الشهر الحالي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أبريل الحالي بنسبة 0.4% شهريا بعد ارتفاعه بنسبة 1.4% شهريا خلال الشهر الماضي.

وتراجعت أسعار المستهلك في البرتغال خلال الشهر الحالي وفق المؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1% سنويا  بعد ارتفاعها بنسبة 0.1% سنويا خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

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