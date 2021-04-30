استقرار معدل التضخم في البرتغال خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البرتغالي الصادرة اليوم الجمعة، استقرار معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي بنسبة 0.5% سنويا وهي نفس نسبة الزيادة في مارس الماضي.



في الوقت نفسه استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية الطازجة الأشد تقلبا عند مستوى 0.1% خلال الشهر الحالي.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أبريل الحالي بنسبة 0.4% شهريا بعد ارتفاعه بنسبة 1.4% شهريا خلال الشهر الماضي.



وتراجعت أسعار المستهلك في البرتغال خلال الشهر الحالي وفق المؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 0.1% سنويا خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.