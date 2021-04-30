الصحة تطالب المواطنين بسرعة حجز لقاح كورونا

طالبت وزارة الصحة والسكان جميع المواطنين بالإسراع وحجز لقاح فيروس كورونا المستجد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيا، الي جانب توفير خط ساخن لاستقبال المكالمات الخاصة بلقاح فيروس كورونا والتسجيل له وهو (١٥٣٣٥).

من جانبه، قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن اللقاحات أو التطعيمات تعتبر أحد أهم الاكتشافات التي توصل اليها الانسان في تاريخ البشرية، حيث تقي التطعيمات من الأمراض الخطيرة القاتلة أو التي تتسبب في إحداث إعاقات لهم، مثل لقاح شلل الأطفال، والسعال الديكي، والحصبة الألمانية، والتيتانوس، وغيرها من التطعيمات المتوفرة في مصر والتي يتم التطعيم بها سنويا.



وأضاف عيد – في فيديو بثته وزارة الصحة والسكان عبر موقعها- أنه إذا كان المواطنين لا يسمعون عن مثل هذه الأمراض التي يتم تطعيم الأطفال ضدها سنويا، فهذا يعني نجاح برامج التطعيمات في مصر.





ولفت إلى أن التطعيمات تعتبر أهم وأنجح إجراء وقائي يمكن تنفيذه ضد أي مرض مهما كانت خطورته، لأن التطعيم يتسبب في تكوين أجسام مضادة في جسم متلقي اللقاح ضد المرض الذي تم التطعيم له.





وأكد عيد أن المدد الزمنية للتطعيمات تبقي في جسم الانسان لمدة عام أو عامين أو مدي الحياة، وبالتالي في حال تعرض الجسم للعدوي تقوم الاجسام المضاة بمواجهة المسبب للمرض والتخلص منه دون ظهور أي أعراض مرضية علي الشخص متلقي اللقاح.