إحصاءات بريطانية: انخفاض تلوث الهواء إلى أدنى مستوياته في 2020 نتيجة لقيود كورونا

أظهرت الإحصاءات الرسمية أن تلوث الهواء في المملكة المتحدة انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في عام 2020 نتيجة للقيود المفروضة بسبب وباء كورونا.

وأوضحت الأرقام الصادرة عن وزارة البيئة البريطانية -حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الخميس- أن متوسط المستويات السنوية لثاني أكسيد النيتروجين -أحد الملوثات الرئيسية المضرة بالصحة- وصلت إلى الحد الأدنى منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقال مسؤولون في بريطانيا إن انخفاض حركة المرور على الطرق نتيجة للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا -التي بقي الناس في منازلهم بسببها- من المرجح أن يكون عاملاً مساهماً كبيراً في انخفاض مستويات الملوثات التي تأتي من مصادر مثل محركات السيارات.

وأشارت الإحصاءات البريطانية أيضاً إلى أن هناك انخفاضاً في الملوثات الخطيرة الأخرى وأنواع الجسيمات التي تسببها مجموعة من المصادر مثل حركة المرور وحرق الأخشاب.