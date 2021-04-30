المتاجر التركية تتحدى محاولة الحكومة لوقف بيع الكحوليات

واصلت متاجر التجزئة التركية بيع المشروبات الكحولية اليوم الجمعة متحدية قواعد الإغلاق التي فرضتها الحكومة التركية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث طالبت الحكومة بتقديم توضيح رسمي لقانونية هذا الحظر.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سلاسل متاجر التجزئة ومتاجر المشروبات الكحولية في مدينتي اسطنبول وأنقرة واصلت بيع هذه المشروبات في أول أيام تطبيق الحظر المقرر استمراره حتى 17 مايو الماضي



كان مسؤولون أتراك كبار قد قالوا يوم الثلاثاء الماضي إنه سيتم حظر بيع المشروبات الكحولية في متاجر البقالة وسلاسل متاجر التجزئة اعتبارا من 29 ابريل الحالي وحتى 17 مايو. وأثارت هذه الخطوة غضب المعارضة السياسية التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة فرض قيمه الدينية على الشعب البالغ تعداده 83 مليون نسمة خلال شهر رمضان.



وتقول السلطات التركية إن حظر بيع الخمور يأتي ضمن القيود المفروضة على أيام العطلات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، يستهدف منع المنافسة غير العادلة مع متاجر الخمور الصغيرة والتي تم منعها من ممارسة أنشطتها اثناء الإغلاق باعتبارها أنشطة غير حيوية.