رائد الفضاء الفرنسي بيسكيه يستقر في محطة الفضاء الدولية بعد أسبوع من وصوله

استقر رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه في محطة الفضاء الدولية بعد أسبوع من وصوله إلى هناك.



وقال بيسكيه اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي بالفيديو "نحن كثيرون، نحن 11 فردا.. هذا ليس رقما قياسيا ولكن لا بأس به.. وتجري الأمور على ما يرام".



وأضاف أنه لا يوجد حاليا سوى ستة أماكن للنوم ومرحاضين، لكن الجميع يتصفون بالاحترام وينسجمون بشكل جيد. وهناك حاجة إلى وضع بضع قواعد للعيش سويا حيث يجري كل شيء على نحو جيد.



وخلال المؤتمر الصحفى، كان بيسكيه، الموجود في محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة الفضاء الأوروبية، يسبح في المحطة ويلعب بكرة قابلة للنفخ على هيئة الكرة الأرضية، بينما كان رواد الفضاء الآخرون يظهرون في الخلفية.