رئيس الاتحاد الألماني يعترف بخطئه في مقارنة نائبه بزعيم نازي سابق

خاطب فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أعضاء الاتحاد برسالة عاطفية، وذلك حسبما أكد الاتحاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الجمعة، دون الكشف عن محتوى الرسالة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن كيلر كتب رسالة تحدث فيها عن المقارنة بين نائبه راينر كوخ والقاضي النازي السابق رولاند فرايسلر، حيث وصف ذلك بأنه كان خطأ "غبي" ومهين وطائش.

وواصل كيلر في رسالته التي نشرتها "بيلد": "لمدة أيام لم أنعم بالهدوء لكي أصل إلى إجابة حول كيف سمحت لنفسي أن أسقط في تلك الزلة".

وقال كيلر أن التشبيه هو جانب واحد فقط من القصة، فيما يدور الاخر حول حقيقة أن الاجتماع كان في دائرة صغيرة ومن ثم تم تسريبه لوسائل الإعلام في أسرع وقت ممكن.

وأوضح كيلر: "أستطيع أن أعد بأنني لا أسرب الأمور لوسائل الإعلام، هذا ليس أسلوبي".

ونقل عن كيلر قوله أيضا، إنه لا يمكن لأي رئيس أن يعمل في الوضع الحالي بشكل جيد وفعال، داعيا إلى عقد اجتماع غير عادي لبرلمان الاتحاد الألماني لكرة القدم.

ويمكن أن يعقد هذا الاجتماع في الصيف، وذلك قبل عام واحد من الموعد المحدد للاجتماع الذي يتم إقامته كل ثلاث سنوات.

وقال كيلر: "دعونا نضع حدا لتلك اللعبة معا، دعونا ننهي ثقافة الخوف تلك".

وكان فرايسلر أحد الحاضرين لمؤتمر وانسي والذي كان شرارة الانطلاق للهولوكوست، فيما بعد تم تعيينه كقاضي في محكمة الشعب حيث كان قد أصدر 2600 حكما بالإعدام فيما بين عام 1942و1945.