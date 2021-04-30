اليابان ترسل مساعدات طبية للهند الموبوءة بـ«كورونا» لتخفيف أزمة نقص الأكسجين

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أنها قررت إرسال 300 جهاز تنفس و300 مكثف أكسجين إلى الهند، التي تكافح إحدى أسوأ أزمات كورونا في العالم وسط الانتشار السريع للفيروس، بما في ذلك مزيد من السلالات المتحورة شديدة العدوى.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو خلال مؤتمر صحفي، قوله "نظرًا لصداقتنا مع الهند، التي تعد شريكًا مهمًا في تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فقد قررنا تقديم المساعدة الطارئة لمساعدة الأشخاص المتضررين من فيروس كورونا من وجهة نظر إنسانية".

وأضاف أن اليابان تدرس تقديم مساعدة إضافية للهند وفقا للحالة الوبائية في البلاد.

وجاءت خطوة المساعدات الطبية بعد أن اتفق رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا ونظيره الهندي ناريندرا مودي خلال محادثات هاتفية الاثنين الماضي على العمل معًا لمكافحة جائحة كورونا المسببة لمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وأعلنت الحكومة الهندية أمس الأول تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد الـ200 ألف، مع تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة يومية مؤخرًا.

وتعد الدولة الواقعة في جنوب آسيا ثاني أكثر الدول تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 18 مليون حالة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.