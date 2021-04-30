الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين قرغيزستان وطاجيكستان

رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الخميس بين قرغيزستان وطاجيكستان بشأن وقف إطلاق النار بين البليدن وإجراء مزيد من المفاوضات من أجل التوصل لتسوية سياسية للقضايا الحدودية.

جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد الاوروبي وتلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه اليوم الجمعة.

وبحسب البيان، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لأعمال العنف التي شهدتها الأيام الماضية على الحدود بين الدولتين.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يشارك من خلال ممثله الخاص لآسيا الوسطى ووفود التكتل وفي بروكسل، في اتصالات دبلوماسية دائمة مع سلطات البلدين.

كما أعرب الاتحاد عن استعداده لتقديم المساعدة الفنية، إذا لزم الأمر، من خلال برامجه الإقليمية التي تتناول إدارة الحدود والمياه، فضلاً عن الدعم السياسي المستمر لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وهما ضمن الأولويات الرئيسية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن آسيا الوسطى.

كانت قرغيزستان وطاجيكستان اتفقتا على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية ومواصلة عملية التفاوض حول استقرار الوضع هناك بعد مقتل ثلاثة أشخاص، على الأقل، وإصابة 80 آخرين في واحدة من أخطر أعمال العنف على الحدود بين البلدين منذ سنوات.