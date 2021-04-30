اعتذرت دار النشر الأمريكية «سيمون آند شوستر» عن توزيع كتاب ضابط الشرطة جوناثان ماتينجلى المتورط فى إطلاق النار على السمراء بريونا تايلور، والتى شكّل موتها نقطة فاصلة فى التاريخ الأمريكى الحديث، واندلعت إثر مقتلها احتجاجات عنيفة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة عُرِفت باسم «حياة السود مهمة ــ Black Lives Matter».

وكان «ماتينجلى» ــ الذى أُصيب برصاصة فى ساقه خلال مداهمة منزل «تايلور» العام الماضى ــ قد كشف عن قيامه بالتعاون مع دار نشر «بوست هيل بريس» فى نشر كتاب بعنوان «معركة الحقيقة: الوقائع الخفية وراء مقتل بريونا تايلور» الذى يروى فيه الأحداث من وجهة نظره، ولكن بعد تصاعد ردود الأفعال العنيفة عبر مواقع السوشيال ميديا، وتوقيع أكثر من 20 ألف شخص على عريضة تطالب «سيمون آند شوستر» بإلغاء الترتيبات الخاصة بتوزيع الكتاب، ووافقت دار النشر يوم الخميس الماضى على مطالب الجمهور وقالت إنها «لن تشارك».

وأصدرت دار النشر الشهيرة بيانًا عبر «تويتر» قالت فيه: «قررت سيمون آند شوستر عدم المشاركة فى توزيع كتاب جوناثان ماتينجلي»، بينما قال متحدث باسم «ماتينجلي» فى بيان خاص به: «إن قصة ماتينجلى مهمة وتستحق أن يسمعها عامة الناس، ونحن نرى أن الحوار المفتوح ضرورى لتسليط الضوء على القضايا الصعبة التى تواجه بلادنا»، نقلًا عن وكالة «أسوشيتد برس».

وقد أثارت أخبار نشر كتاب «ماتينجلى» انتقادات واسعة النطاق، وكانت المؤلفة الأمريكية روكسان جاى من بين أولئك الذين أدانوا هذه الخطوة، وغرّدت الدبلوماسية الديموقراطية، أتيكا سكوت ممثلة ولاية كنتاكى، عبر «تويتر» قائلة: «إن الناس يحبون الاستفادة من آلام ومآسى مجتمع ذوى البشرة السمراء فى أمريكا».

وكان «ماتينجلى» البالغ من العمر 48 عامًا، واحدًا من ثلاثة ضباط يرتدون ملابس مدنية قاموا بمداهمة منزل «تايلور» فى مدينة لويزفيل بولاية كنتاكى فى 13 مارس 2020، وكان لدى الشرطة مذكرة للبحث عن المخدرات ولكن لم يتم العثور على أى منها.

وعندما دخلوا الشقة، أُصيب «ماتينجلى» برصاصة فى ساقه على يد صديق «تايلور» كينيث ووكر، الذى قال إنه أطلق رصاصة واحدة بعد أن ظن أن أحد اللصوص يقتحم الشقة.

ورد الضباط على إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل «تايلور»، وهى طبيبة طوارئ تبلغ من العمر 26 عامًا، وذكر تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالى أن «ماتينجلى» أطلق واحدة على الأقل من الطلقات التى أصابت «تايلور»، لكن ليس تلك التى قتلتها.

وفى سبتمبر المماضى، برأت هيئة محلفين كبرى «ماتينجلى» والضباط الآخرين من تهم القتل العمد، وقال «ماتينجلى»، الذى لا يزال يعمل كضابط شرطة، إن القضية «لا علاقة لها بالعِرق»، نقلًا عن شبكة «بى بى سي» الإخبارية.

وفى العام الماضى، اُتهِم مسئولو المدينة بالفشل فى إدارة الأزمة والاهتمام فقط بتحقيق مصالحهم الخاصة وحماية صورتهم العامة من التشويه، وقد رفع الضابط دعوى على «ووكر» بتهمة الاعتداء عليه أثناء تأدية وظيفته، كما اتهم محاميه «ووكر» بالتسبب فى صدمة شديدة فى حياة «ماتينجلي»، ووقوعه تحت وطأة القلق النفسى والضغط العصبى عندما قام بإطلاق النار عليه.