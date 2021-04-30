احتفالًا بقدوم الربيع هذا العام ولمواجهة كورونا شاعرة بريطانية تدعو الجمهور للمساهمة فى كتابة قصيدة جماعية

قامت الشاعرة البريطانية، إليزابيث جين بورنيت، بدعوة الجمهور للمساهمة فى كتابة قصيدة جماعية احتفالًا بقدوم الربيع هذا العام؛ حيث تنوعت الموضوعات المتناولة بين الاحتفال ببوادر الربيع من تفتُّح للزهور وزقزقة للعصافير وهبوب للرياح الدافئة وبين وصف مشاعر الراحة والأمل بعد شتاء طويل ومليء بالتحديات.

ووافقت «بورنيت» على المشاركات المقدمة من قِبَل 400 شخص، وقامت بنظم قصيدتها بعنوان «بيان الربيع»، والتى تعتبرها أنشودة عذبة فى مواجهة الوباء العالمى الذى لا يزال جاثمًا على النفوس فى كل مكان، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابة والوفيات فى الآونة الأخيرة.

وقد طلب الصندوق الوطنى البريطانى ومجلس أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية من الناس إرسال مساهماتهم فى القصيدة فى عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الربيع 20 و21 مارس، وقد لاحظت «بورنيت» تكرار بعض المشاهد والجماليات والمشاعر فى الأعمال المُرسلة، مما ألهمها تحويل قصيدتها إلى نوع من القائمة منحتها نعتًا جميلًا هو «واحد وخمسون زهرة على شجرة الكرز.. أربعة وخمسون أملًا محفورًا فى الخشب الصلب».

وقالت «بورنيت»: «لقد كان لشرف لى أن أشارك الكثير من الناس فى تجربة الاحتفاء بالربيع بهذه الطريقة»، وأضافت: «اخترت شكل القائمة لعرض القصائد كطريقة لتجميع المواضيع المشتركة؛ وذلك من أجل تسهيل القراءة على القارئ وأيضًا لإعطائه فرصة للاستمتاع بالحالة المذكورة فى القصيدة»، وأوضحت أنها على سبيل المثال قامت بتجميع الشعر الذى يحوي كلمة «الأمل» والتى تكررت 54 مرة عبر القصيدة.

وقد شارك الصغار والكبار فى كتابة القصيدة التى قاموا من خلالها بوصف أبسط الأشياء؛ كحدائقهم وحقولهم وغاباتهم والمشاهد الطبيعية التى يرونها عبر نوافذهم، وأرسلت إيمى جالاشر مساهمة من ابنتها نعومى البالغة من العمر 20 شهرًا، والتى تعتقد أنها تلخص مفهوم الربيع حين تقول: «الطيور، والمزيد من الطيور!»، وأعرب البعض عن تفاؤلهم بكتابة تلك القصيدة؛. فكتبت مارجريت أندرسون: «إن القصيدة أفعمت قلبى بالأمل والسعادة؛ إن الربيع هذا العام مليء بالوعود».

كما ساهمت سارة هوكينز فى القصيدة بوصف بديع لطائر أبى الحناء، فقالت: «رأيته فكتمت أنفاسى وودت لو بقى، فقد شعرت بالراحة فى التعايش والملتقى»، وكتبت جوزفين كوركوران «إن الربيع فى أريحيته يشبه عملية الزفير»، كما ورد عبر صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وألمحت جيس ريبنجيل إلى المشاعر المختلطة التى لا يزال الكثير من الناس يشعرون بها حيال الربيع فى مساهمتها؛ فقالت: «حينما كنت أتمشى خلال بداية الأسبوع، ظننت أن انعكاس السماء البادى فى قطرات الماء ليس سوى براعم الأزهار المتفتحة على نهاية غصين شجرة، يا الله إن الربيع يقترب، وفى نهاية الأسبوع ظننت أن براعم الزهرة المتفتحة على نهاية الغصين هى قطرات الماء ذاتها، واحسرتاه الشتاء لم يرحل بعد».

وأشارت إحدى المشاركات، وهى كايتلين فيليبس، إلى أنها دأبت على مراقبة تغيرات الطبيعة من شرفة منزلها، وتساءلت عما إذا كان الشتاء سيستمر حاملًا بين طياته المزيد من الحزن؛ فقالت: «لقد كنت هنا من قبل؛ كنت أتطلع من خلال نافذتى تحت عنقودات التين حين لاحظت مجموعة من الزهرات تتداخل معًا، مثل صغار البط بدون البطة الأم، أتساءل هل هذه مقدمة لبداية جديدة أم أنها مجرد جزء من دورة متكررة»؟.