وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بتشديد الرقابة على تطبيق إجراءات كورونا

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وجه محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبيه على جميع رؤساء المراكز والأحياء والمدن والوحدات المحلية بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة خاصة بعد الإفطار وحتى السحور ومحاسبة المقصرين لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ القانون بكل حزم على المخالفين وتفعيل الغرامات الفورية وغلق المقاهى والمطاعم والكافتيريات المخالفة لاجراءات كورونا ومواعيد الغلق.

وشدد الوزير على ضرورة عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا.

وناشد شعراوي، المواطنين بجميع محافظات الجمهورية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مؤكدا أن المواطن عليه دور مهم وكبير في عدم مخالفة الاجراءات التى تتخذها الدولة.