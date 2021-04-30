العراق: تسجيل 32 وفاة و6405 إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في جراء الإصابة بفيروس كورونا في العراق .



ويرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى 15465 حالة وفاة.



وأوضحت الوزارة في تقرير لها أنه تم تسجيل 6405 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و 65 ألفا و199 إصابة جديدة.



وذكر التقرير أنه تم تسجيل 7111 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 924 ألفا و46 حالة.



وأوضح التقرير أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 46 ألفا و49 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و 338 ألفا و101.



وذكرت وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 351 ألفا و 680 شخصا.