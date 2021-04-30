وزارة الصحة الإسرائيلية: مقتل 44 جراء تدافع خلال احتفال ديني

قال مسؤولو الصحة إن 44 شخصا قتلوا في تدافع جماعي خلال احتفال ديني في إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة صباح اليوم الجمعة، إن عشرات الجرحى نقلوا إلى ستة مستشفيات مختلفة.

وسافر المصلون اليهود إلى جبل ميرون للاحتفال بعيد "لاك بعومر".

وحددت السلطات عدد المشاركين بـ 10 آلاف شخص، لكن التقارير الإعلامية أشارت إلى أنه ربما كان هناك ما يصل إلى عشرة أضعاف هذا العدد من الأشخاص هناك.

وتشير التقارير إلى أن التدافع بدأ عندما انزلق عدد من الأشخاص من على منحدر مائل به أرضية معدنية وأقسام معدنية مموجة على كلا الجانبين، مما تسبب في سقوط المحتفلين المكتظين فوق بعضهم البعض.

واتهم شهود عيان الشرطة بالسماح للناس بدخول منطقة مطوقة على الرغم من أنها كانت بالفعل مزدحمة للغاية وعدم فتح المخارج على الجانبين بالسرعة الكافية بعد حدوث حالة الذعر.