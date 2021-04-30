رامز جلال عن طارق يحيى: الإعلامي الرياضي اللي مبيجمعش

حل اللإعلامي الرياضي طارق يحيى، ضيفًا على رامز جلال، في الحلقة الـ ١٨ من برنامجه «رامز عقله طار»، الذي يعرض على فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الجمعة.



قدم رامز جلال، الضيف، قائلًا: «حيرم الإعلام الرياضي، فخر الاستيديوهات التحليلة، الإعلامي الرياضي اللي مبيجمعش»، متابعًا أثناء دخول الإعلامي الرياضي إلى ميدنة الملاهي: «رئيس اتحاد القرع العسل».

وأثناء ظهور الضيف على الشاشة، قال رامز: «لابس نضارة صلاح نظمي، وتسريحة محمد هنيدي في إسماعلية رايح جاي».

وسخر رامز، من الطريقة التي دخل بها الضيف مدينة الملاهي وسط الموسيقى، معقبًا: «محروم من التشريفة دي لما كان بياخد بطولة كانوا بيديوله سانودتش حلاوة بالقشطة».