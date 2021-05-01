الجيش الألماني ينسحب من أفغانستان معلنا نهاية مهمته هناك

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بدأ الجيش الألماني "بوندسفير" انسحابه رسميا من أفغانستان بعد ما يقرب من عشرين عاما على تواجد قواته هناك.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة: "مهمتنا في أفغانستان انتهت".

وقال متحدث باسم الوزارة في برلين اليوم: "بدأ اليوم الانسحاب المنظم والمنسق مع شركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأضاف أن بعثة الأطلسي التدريبية "الدعم الحازم" ستغادر البلاد بحلول سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

وما زال هناك 1067 جنديا ألمانيا حتى اليوم الجمعة، يتواجدون بصورة أساسية في مزار الشريف شمالي أفغانستان.

وسيزداد العدد بشكل طفيف في البداية من أجل تنظيم سحب العتاد العسكري من أفغانستان.

وكتبت وزارة الدفاع على موقع تويتر: "يتم الآن إعادة كل شيء إلى ألمانيا – من الطائرات المروحية متعددة الأغراض إلى شاحنات الرفع".