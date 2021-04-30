راسل ونوريس سائقا فورمولا-1 ينضمان لحملة مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جورج راسل سائق فريق وليامز لسباقات سيارات فورمولا-1 ولاندو نوريس سائق فريق ماكلارين اليوم الجمعة أنهما سينضمان لحملة مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجا على العداء والعنصرية عبر الانترنت.

وقال راسل خلال مقطع فيديو بثه اليوم الجمعة على حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت :" أعتقد أنه كان من المهم أن أفعل هذا نظرا لوجود قدر هائل من الإهانات والعداء والسلبية والعنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت".

وأضاف:" شعرت بأن واجبي هو أن أكون جزءا من حملة المقاطعة. أتمنى أنت تستحسنوا وجهة نظري ورأيي. ونأمل في أن نستطيع التغيير".

وتهدف المقاطعة بقيادة الرياضة الإنجليزية لمطالبة الشركات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات أكثر حسما في مواجهة التمييز والعنصرية وكذلك المطالبة بتشريع أكثر صرامة ضد هذه التصرفات.

وفي إنجلترا ، ستجمد رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الإنجليزي للعبة وهيئات رياضية أخرى حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت بداية من ظهر اليوم الجمعة وحتى مساء يوم الاثنين المقبل.

وذكرت الرابطة المنظمة لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الجمعة : "ندعم نصرف رابطة الدوري الإنجليزي والهيئات الرياضية الأخرى والرياضيين في المطالبة بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات للقضاء على الإهانات عبر الانترنت" ، ولكنها لم تعلن انضمامها لحملة المقاطعة.

وكتب نوريس على "تويتر" : "الجميع يعاني من الإساءة هنا في مرحلة ما. شركات وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج لبذل المزيد من الجهد لمعالجة هذا".

كما كشف البريطاني لويس هاميلتون ، سائق فريق مرسيدس والفائز بلقب بطولة العالم لفورمولا-1 سبع مرات سابقة كان أحدثها في الموسم الماضي ، عن دعمه لحملة المقاطعة.

وقال هاميلتون ، المعروف بقوة معارضته للعنصرية ، إلى شبكة "سكاي سبورت" أمس الخميس : "أعتقد أنني سأدعم هذه الحملة أيضا".

وأضاف : "إذا كان دعمي لحملة المقاطعة سيشاهم في الضغط على هذه المنصات للدفع باتجاه محاربة العنصرية ، سأكون سعيدا بالتأكيد للمشاركة".