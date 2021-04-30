فى زمن جائحة كوفيد ١٩ ارتبط المرض بأن هدفه الرئة: ذلك النسيج الرهيب الهش الذى يحميه القفص الصدرى العظمى ويحتويه حفاظا على وظيفته التى معها تستمر الحياة، لذا فإن استهداف الرئة والذى يصيب الإنسان فى مقتل كان دائما أول ما يحرص الطب والعلم على أن يوفر للإنسان وسائل تشخيص دقيقة تتيح معرفة حقيقة ما أصابها ونوع الميكروب الذى تسلل إليها.

تشخيص أمراض الرئة الميكروبية يعتمد على العديد من وسائل البحث والتشخيص بداية بالأعراض المعروفة من حرارة مرتفعة وسعال بدرجات مختلفة وسرعة نبض وتداع للحالة الصحية عامة، حتى إنه فى أحوال كثيرة قد يصل إلى مرحلة الصدمة التى تنهار معها حصون الإنسان المناعية فتزداد مشكلات التنفس ويحتاج المريض لأجهزة التنفس التى تمده بالأكسجين أو تلك التى يتولى عنه معركة التنفس فيما يعرف بأجهزة التنفس الصناعى الاسم الذى يتردد كثيرا فى العالم الآن مرتبطا بتداعيات جائحة كوفيد ١٩، وتسعى الدول للحصول على أكبر عدد منها تحسبا للظروف الكارثية.

تتعدد أنواع الإصابة بالالتهاب الرئوى الذى عادة ما يكون سببها إما الفيروسات أو الباكتيريا. كلما كان التشخيص أسرع لحالة الالتهاب الرئوية كلما جاءت فرصة النجاة أفضل، لكن هناك حالات لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية المعروفة والفعالة بل تزداد حالة المريض سوءا رغم العناية الفائقة التى تحاط بها. فى تلك الأحوال يتدارك الطبيب فيلجأ للبحث عن سبب قد يغيب عن الحسبان: الإصابة بعدوى فطرية، الأمر الذى معه قد يتغير العلاج تماما.

الفطريات تعيش فى كل مكان من البيئة التى يعيش فيها الإنسان بصورة طبيعية ككل مخلوقات الله. عادة لا تسبب الفطريات أى أذى للإنسان، خاصة إذا ما كان متمتعا بجهاز مناعى سليم، لكنها فى العادة تستهدف رئات الإنسان الذى لسبب ما قد يعانى من تراجع جهازه المناعى، لذا يطلق عليها اسم «انتهازية»؛ إذ إنها تنتهز تلك الفرصة الفريدة لتتسلل لرئة الإنسان لتصيبه بأحد أنواع الالتهاب الرئوى القاسية التى تحتاج إلى علاجات متخصصة ولفترات طولة، وغالبا ما تكون تلك الأدوية باهظة الثمن.

بالطبع الإصابات الفطرية لصمامات القلب وبقية أعضاء الجسم معروفة لكن ما نتحدث عنه فى هذا الصدد إصابات الرئة المماثلة لإصابات عدوى كوفيد ١٩.

< هذا النوع من الفطريات الانتهازية يجب توقعه فى الحالات التالية:

ــ لدى كبار السن.

ــ لدى من يتناولون أدوية للسرطان.

ــ لمن يتناولون الكورتيزون أو مشتقاته لفترات طويلة.

ــ لدى من لديهم أمراض مزمنة فى الرئة أو الجهاز المناعى.

مثل أنواع من الأنيميا أو مرض نقص المناعة (الإيدز).

< هناك أيضا نوع آخر من الفطريات يرتبط ببيئات معينة فى بعض المناطق الجغرافية قد توجد دونما أثر يذكر على الإنسان، طالما كان فى حالة مناعية جيدة، لكنها أيضا قد تستهدفه إذا ما تراجعت مناعته لأى سبب.

< الالتهاب الرئوى الفطرى من الصعب تشخيصه، إذ إنه لا يختلف عن الالتهاب الرئوى الباكتيرى أو الفيروس فى أعراضه: الحرارة، السعال، ضيق التنفس ومشكلات التنفس، الصداع المستمر، آلام الصدر، الإحساس بالتعب لأقل مجهود، آلام الصدر. لكن الاحتمال يفرض نفسه بقوة حينما يستمر العلاج لأسابيع دونما نتيجة مشجعة تذكر.

التأخر فى العلاج بمضادات الفطريات قد يؤدى إلى انتشار العدوى إلى مختلف أجهزة جسم الإنسان عبر الدم مخلفة آثارا مدمرة، قد تؤدى فى النهاية لانهيار الجهاز المناعى بالكامل ووفاة المريض. لذا فالتشخيص كلما جاء مبكرا كلما كانت فرصة الشفاء أفضل.

< علاج عدوى الفطريات تستمر لفترات طويلة قد تتجاوز الأسابيع إلى الشهور وتستلزم فى بداياتها البقاء فى المستشفى تحت الرعاية المكثفة لما يمكن أن يحدث من مضاعفات مفاجئة نتيجة الانتشار السريع عبر الدم لذا فإنه من الحكمة أن يبدأ الطبيب فورا بمجرد ملاحظته أن علاج الرئة بالمضادات الحيوية لا يحقق نجاحا ملحوظا أن يضع احتمالات العدوى الفطرية فى الاعتبار، ويبدأ فى البحث عنها بإجراء المزارع الخاصة بالفطريات وتحاليل الدم المتعارف عليها.