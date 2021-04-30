«قصور الثقافة» تقيم خامس لياليها بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الفنان الدكتور هاني كمال الليلة الخامسة من ليالى رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وتضمن البرنامج فقرة "قال الراوى" من وحى سيرة الظاهر بيبرس للشاعر الكبير بيرم التونسى، رواها الباحث فى السير الشعبية سيد مهدى عنبة.

عقدت ندوة حوارية بعنوان "الحائزون على جوائز الدولة" شهادات حول تجربتهم، واستضافت الشاعر الدكتور فوزى خضر لحصوله على جائزة الدولة للتفوق فى اﻵداب، حاوره الشاعر واﻹعلامى زينهم البدوى، وتحدث الدكتور فوزى خضر عن تجربته وتكوينه الثقافى ومنجزه الرفيع الذى وصل إلى ثمانين كتاب فى شتى مجالات الإبداع فى الشعر والمسرح والكتابة للطفل والدراسات اﻷدبية والتاريخية وغيرها، والكثير من الجوائز التى حصل عليها ومشواره الفكرى والثقافى الثرى.

كانت الفقرة الثالثة من البرنامج أمسية شعرية غنائية وشارك فيها الشعراء جابر بسيونى، عبير فوزى، ناديه البسيوني، عادل الشربينى، مصطفى مقلد وغيرهم بمصاحبة الفنان محمد عزت وأدارها الشاعر مدحت العيسوى.