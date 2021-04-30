الأسترالية إيفى وايلد تحصد «جائزة ستيلا» الأدبية لعام 2021 عن رواية «باس روك»

الرواية كتالوج معقد من المشاعر ينقل بصدق عنف الذكور ضد النساء



فازت منذ عدة أيام الكاتبة الأسترالية إيفى وايلد، التى تقيم حاليًا فى المملكة المتحدة، بـ «جائزة ستيلا» الأدبية لعام 2021 عن كتابات المرأة الأسترالية، وذلك عن روايتها الثالثة التى تحمل عنوان «باس روك».

ووصفت صحيفة «الجارديان» البريطانية الرواية بأنها «كتالوج معقد من المشاعر ينقل بصدق عنف الذكور ضد النساء»، وقالت «وايلد» إنها تسرد عبر الرواية قصة ثلاث نساء على مدى أربعة قرون كاملة، ويجمع بينهن شىء واحد هو اضطهادهن من قِبَل الرجال.

وبعد حصولها على الجائزة، قالت «وايلد»: «إن الحصول على هذه الجائزة على وجه الخصوص يمثل بالنسبة لى دعمًا كبيرًا للنساء وعملهن؛ لا سيما بعد العام الصعب العام الذى مررنا به بسبب الوباء».

وقد ضمت القائمة القصيرة للجائزة هذا العام مجموعة من الكاتبات الأستراليات؛ مثل: ريبيكا جيجز عن كتاب «الأعماق: العالم بداخل الحوت»، والسنغافورية الأصل، إس.إل.ليم عن كتاب «الانتقام.. جريمة قتل فى ثلاثة أجزاء، ولورا جان مكاى عن كتاب «الحيوانات فى تلك المدينة»، ولويز ميليجان عن كتاب «الشاهدة»، و ميريندا ريو عن كتاب «سماء من الحجارة وجبل من الذهب».

ووصفت رئيسة لجنة التحكيم، زويا باتيل، كتاب «وايلد» بأنه «عمل فنى حقيقى يجبر القارئ على الانخراط فى هيكل السرد الفريد، بطريقة لا تتطلب مجهودًا».

جدير بالذكر أن «وايلد»، التى فازت بجائزة مايلز فرانكلين لعام 2014 عن روايتها الثانية «كل الطيور»، تعتقد أن الأسلوب الفريد فى كتابة الرواية هو نتيجة «للوقت الغريب جدًا» الذى بدأت فيه كتابتها؛ فقد شرعت فى كتاباتها عام 2014 وكانت قد أنجبت طفلا للتو، وأقرت بأنها كانت لديها مخاوف عميقة حينها عن عدم قدرتها على استكمال مسيرتها فى الكتابة، وأضافت أنها كانت لا تخط سطرًا فى الرواية إلا أثناء قيلولة ابنها التى كانت تمتد لساعة واحدة.

وتابعت: «يأتى جزء من تعدد موضوعات الكتاب من حقيقة أنه لم يكن لدى الوقت إلا لكتابة ما كان على رأس عقلى حينها بسبب ضيق الوقت»، وكشفت «وايلد» عن أنها تأثرت فى روايتها الجديدة كثيرًا بوفاة والدها الذى رحل عن عالمنا منذ قرابة العام، وقد احتفظت بعد وفاته بألبوم لصور العائلة الخاص بفترات طفولته، وقد ذكّرها كثيرًا بصورها الخاصة، فأوضحت أن الصور كانت تظهرها هى ووالدها بزى السباحة فى نفس المرحلة العمرية تقريبًا فى نفس المكان؛ ألا وهو جزيرة «باس روك» قبالة الساحل الاسكتلندى، التى كانت الشيء الوحيد المشترك بين صورتهما، وقد كانت تلك شرارة البدء التى أوحت لها بكتابة الشخصيات.

وتنقسم الثلاث حكايات لقصة «سارة» التى تعيش فى القرن الثامن عشر الميلادى، والتى يتم اتهامها بأنها ساحرة وتسعى للنجاة بحياتها، وقصة «روث» التى انتقلت حديثًا لمنزل زوجها الأرمل وولديه الصغيرين، وتدور أحداث تلك القصة فى خمسينيات القرن الماضى، أما القصة الأخيرة فهى عن «فيفيان» والتى تعد أقرب الشخصيات لحياة الكاتبة الخاصة كما كشفت.

وعلى أنغام موسيقى «الباس روك» التى تعتمل فى الخلفية، تدور قصص حيوات بطلاتنا الثلاث فى بوتقة معقدة من الحزن والشجن والقهر على أيدى الذكور.

وبينت الكاتبة أن حركة «أنا أيضًا» أو #MeToo التى نشأت عام 2016 كانت الخيط المشترك بين الحكايات بشكل ما؛ حيث إنها جعلت النساء يدركن فى كل مكان أنهن يشاطرن نفس الحزن وخيبات الأمل والإحباطات العاطفية والتجارب الاجتماعية الفاشلة، وقالت «وايلد»: «جعلنى ذلك أرى الخيط الرفيع الأدبى بين الأنثى التى تتعرض للاضطهاد كساحرة فى القرن الثامن عشر الميلادى وتلك التى تحيا فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين».

وعن أسباب كتابة الرواية، قالت «وايلد» إنها ليست سوى بوق تحذير للنساء فى عالمنا الحالى المحفوف بالمخاطر، والتى تتعرض فيه المرأة لشتى أنواع العنف؛ من الاغتصاب والتحرش والقتل والعنف المنزلى على يد الأزواج والحرمان من الأطفال أحيانًا.

وتعبيرًا عما يدور بخلجات نفسها، قالت «وايلد»: «أنا إنسانة مسالمة للغاية، وغالبًا ما أتجنب الصراع، ولكن كتابة هذه الرواية دفعتنى دفعًا نحوه»، و أضافت: «إن النساء عادة ما يضعن تهذيبهن الفطرى فوق اعتبارات السلامة والغريزة.. كل ذلك من أجل الحفاظ على كرامة الرجل، وهذا يجب أن يتوقف».

وفى الختام يبدو أن تلك الرواية بمثابة شرارة انطلاق للحزن المشترك لدى النساء والغضب المعتمل بالصدور، والذى يتجاوز المكان والزمان.