محيي صلاح: علم النفس الرياضي والتكنولوجيا من أهم الأساسيات في الرياضة 

محمدحمدي جاد: اللعبات الفردية منجم ذهب للرياضة المصرية

نظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضة الجلسة الثانية لصالونه الرمضاني في نادي حرس الحدود بالزمالك واستضاف فيه محيي صلاح مدرب حراس مرمى الفريق الاول لكرة اليد بالنادي الاهلي ومحمد حمدي جاد رئيس احدى الشركات الراعية لعدد من اللعبات واللاعبين.

وفي كلمته قال محيي صلاح مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أن علم النفس الرياضي بات من أهم الأساسيات في الرياضة خلال الفترة الأخيرة، ويجب على اللاعبين أن يكونوا على دراية به.

وتابع محي في الصالون الرمضاني الذي ينظمه الاتحاد المصري للثقاقة الرياضية، بحضور كوكبة من النقاد الرياضيين، إن كرة اليد المصرية تطورت بشكل كبير، وأن المنافسة بين الأهلي والزمالك قوية للغاية لما يمتلكانه من لاعبين يمثلون قوام منتخب مصر، ورغم المنافسة القوية إلا أن الروح الرياضية هي السمة المميزة لعلاقة اللاعبين خلال المباراة وبعدها وهو ماظهر جليا في المباريات الثلاث الاخيرة التي جمعت الفريقين خلال اسبوع واحد

وأشار صلاح إلى أن منتخب مصر لكرة اليد قوامه الأساسي من لاعبي الأهلي والزمالك، ورأينا ما وصل له المنتخب من أداء عالمي يؤكد أن مصر تمتلك لاعبين على أعلي مستوي خرجوا من هذا الدوري.

وعن السر وراء فوز الفريق بلقب الكاس بعد ايام من خسارة الدوري امام ذات المنافس قال صلاح: "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتمع بلاعبي الأهلي عقب خسارة الدوري، وأخبرهم أنهم أفضل لاعبي كرة يد في مصر، وهو ما شكل دفعة معنوية قوية لهم، وقام بتجميعهم لقراءة الفاتحة والتعاهد على الفوز بالكأس، وهو ما ظهر أثره على نفوس اللاعبين في النهائي أمام الزمالك.

ولفت إلى أن الخطيب اجتمع باللاعبين مرة أخري عقب التتويج بلقب كأس مصر، وحذرهم من الغرور، وطالبهم بمواصلة ما تعاهدوا عليه أمامه وأن يعملوا في صمت من أجل مواصلة النجاحات.

وتحدث صلاح عن دخول التكنولوجيا الحديثة في الرياضة، حيث أوضح أن التكنولوجيا باتت تشكل منهجاً كبيرا يعتمد عليه في أنظمة التدريب والتحليل النفسي والفني للاعبين.

وقال أن اللاعبين لديهم مشكلة كبيرة في الثقافة الرياضية وطريقة التعامل مع الإعلام والجماهير، موضحا أن محمد صلاح نجم منتخب مصر لكؤة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي بات في مكان آخر كليا، بسبب أن لديه النظام الصحيح ويدير كل شيء في حياته باحترافيه كاملة، الأمر الذي ساعده في الحفاظ على مكانته ومساعدته في مواصلة التألق.

وأوضح أن الاحتراف للاعبين المصريين في كرة اليد مفيد بشكل كبير جدا، ولكن الاحتراف في أوروبا هو الأفضل للاعب، حيث يعطي اللاعب ثقافة احترافية كبيرة، ويطور في النهاية كرة اليد المصرية ومنتخب مصر.

وأكد صلاح أن كرة اليد والرياضة بشكل عام على مستوى العالم أصبحت صناعة مستقلة، ويجب أن نتعامل معها في مصر من هذا المنطلق، وأن يتعلم كل من يعمل في المنظومة أن الرياضة تمثل جزءا كبيرا من اقتصاديات الدول.

وخلال الندوة التي ادارها حسام زايد الصحفي بالشروق ورئيس لجنة الاعلام السابق بالحادث كرة اليد، تحدث محمد حمدي جاد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الراعية للرياضيين، وقال أن الرياضة المصرية ليست كرة القدم فقط، وأن الاهتمام بالرياضات الأخري هو أمر ضروري للغاية، نظرا لما تقدمه تلك الرياضات من إنجازات عالمية، مؤكدا أن اللعبات الأخرى منجم ذهب للرياضة المصرية.

وواصل جاد حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك قدرات قوية وخامات لاعبين عالميين، لكنهم يحتاجون دعما قويا على المستوى الإعلامي والمعنوي والمادي، من أجل مواصلة النجاحات والوصول لأبعد الحدود وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ستعود بالفائدة في نهاية المطاف على سمعة وشعبية الرياضة المصرية.

وأكمل جاد أن الإعلام هو صاحب الدور الأول والأبرز في صناعة النجوم، ودعمهم وهو الأمر الذي يحتاجه هؤلاء الأبطال، حيث أن الإعلام قادر على إحداث الفارق المحوري للاعبين وشهرتهم، لاسيما أن دعم اللاعب وشهرته سيكون سبيل في وصول الدعم الجماهيري ومن ثم وصول رعاة إلي اللاعب من أجل مواصلة مشواره الاحترافي.