وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ البحيرة يفتتحون مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور، والمقام على مساحة 1375 مترا، والتي نفذت وزارة الأوقاف أعمال الإحلال والتجديد له بتكلفة إجمالية 9.5 مليون جنيه.



وأكد محافظ البحيرة، أن هذا الافتتاح يأتي بالتزامن مع افتتاح 5 مساجد أخرى اليوم بنطاق المحافظة بتكلفه تجاوزت 6.5 مليون جنيه، وهي: مسجد الرحمة بقرية الأنشا مركز الرحمانية، المقام بالجهود الذاتية على مساحة 242 مترا بتكلفة إجمالية مليون و452 ألف جنيه، ومسجد نجع الشيخ عون بقرية مركز كفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية علي مساحة 323 مترا بتكلفة إجمالية مليون و938 ألف جنيه، ومسجد عزبة فوده بقرية زاوية صقر مركز أبو المطامير والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 239 مترا بتكلفة إجمالية مليون و434 ألف جنيه.



بالإضافة إلى مسجد خالد بن الوليد بقرية جبارس مركز إيتاي البارود و المقام بالجهود الذاتية على مساحة 156 مترا بتكلفة إجمالية 936 ألف جنيه، ومسجد أبو الطبول البحري بقرية زاوية حمور مرحبا الدلنجات والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 130 مترا بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.



وأوضح آمنه أنه في أقل من عامين، أنشئ 217 مسجدا جديد بنطاق محافظة البحيرة بتكلفه إجمالية 375 مليون جنيه.



وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم وأم المصلين، وجاءت الخطبة تحت عنوان "يوم بدر .. دروس وعبر"، حيث أكد وزير أن يوم بدر من أيام الله سبحانه وتعالی المباركة، وجاء فيه التثبيت والتأیید من الله عز وجل لعباده المؤمنین الذين أوذوا، وأخرجوا من ديارهم بغير حق، فأذن

الله تعالى لهم أن يدفعوا الظلم عن دينهم و وطنهم وأنفسهم، وبشرهم بالنصر العظیم، فكان يوم بدر يوما فارقا بین الحق والباطل، وسماه الله تعالی يوم الفرقان، ونال من شهده من البشر والملائكة التشريف الأعظم والتكريم الأسمی.



وأكد أنن نلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان شهر العمل والعبادة مقدما التهنئة لكل عمال مصر بمناسبة عيد العمال وأن الإسلام دين العمل والبناء.