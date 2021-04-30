محمد محمود عن «نجيب زاهي زركش»: كنت بسرح مع أداء يحيى الفخراني واحنا بنعمل المشهد

قال الفنان محمد محمود، إن رسالة مسلسل «نجيب زاهي زركش» تدور حول مقولة «ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط»، مشيرًا إلى أن السعادة تكمن في وجود هدف يسعى له الفرد كتكوين أسرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الخميس، أن الحلقات المقبلة ستظهر تحول شخصية «نجيب زاهي زركش» وسعيه لتحقيق هدف ما، موضحًا أن دور «طريف» الذي يقدمه في المسلسل شخصية مركبة بها الجانب الطيب والسيئ.

وأوضح أن الشخصية التي يقدمها في المسلسل لديها تطلعات طبقية، لهذا يسعى لبث الفرقة والكره بين «نجيب» وأولاده لكي لا يحرم من تطلعاته ومخططاته، مضيفًا أنه لم يتوقع رد الفعل الإيجابي الكبير من جانب الجمهور.

ولفت إلى أنه تعلم الكثير من الفنان يحيى الفخراني خلال تصوير المسلسل، معقبًا: «كنت بسرح معاه وفي طريقة أدائه واحنا بنعمل المشهد».

وتابع: «أنا تصورت إن الشخصية هتبقى زي أي شخصة أنا قدمتها قبل كده، ولكن الصدى اللي عملتها الشخصية حسستني أني في منطقة تانية خالص، وحسستني إحساس أنا محستوش قبل كده بالرغم إني ليا أدوار كثيرة ومتنوعة»، ذاكرًا أن المسلسل استغرق تصويره وقتًا طويلًا قرابة الـ 6 أشهر.

وذكر أن المسلسل خضع لبروفات لمدة شهر كامل قبل البدء في التصوير، لافتًا إلى أن الفنان يحيى الفخراني بسيط جدًا ويتعامل مع الأخرين بمنتهى الرقي والتواضع.



