نمو مبيعات التجزئة في إسبانيا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني الصادرة، اليوم الجمعة، نمو مبيعات التجزئة خلال مارس الماضي وذلك لأول مرة منذ 13 شهرا.



وبحسب بيانات المكتب ارتفعت مبيعات التجزئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 14.9% سنويا بعد تراجعها بنسبة 6.1% خلال فبراير الماضي.



في الوقت نفسه بلغت نسبة الزيادة بدون حساب المتغيرات الموسمية 18.1% خلال مارس الماضي، بعد تراجعها بنسبة 9.6% خلال فبراير الماضي.



وزادت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 3.5% شهريا بعد ارتفاعها شهريا بنسبة 4.1% خلال الشهر السابق.



وزادت مبيعات الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% شهريا في حين زادت مبيعات السلع الأخرى بنسبة 5.6% .