قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، إن تجمع المواطنين خلال الاحتفال الديني بالهند يعتبر السبب الرئيسي وراء تفشي فيروس كورونا بهذه الصورة الكبيرة، فضلًا عن تحور الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الخميس، أن فيروس كورونا المنتشر بالهند مر بطفرتين ساهما في جعل الفيروس أسرع انتشارًا وأكثر قدرة على الاختفاء، مشيرًا إلى إمكانية انتقال السلالة المنتشرة بالهند إلى مصر سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأشار إلى ضرورة تسجيل المواطنين على الموقع الرسمي للحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى تراجع أعداد الإصابات في الدول التي حصل مواطنيها على اللقاحات بصورة كبيرة.

