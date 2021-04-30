العفو الدولية: على كمبوديا السماح بوصول المساعدات للآلاف تحت وطأة الإغلاق

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة إنه يتعين على الحكومة الكمبودية أن تسمح بتوصيل المساعدات للآلاف من الناس الذين يخضعون للإغلاق، لتجنب حدوث أزمة إنسانية.

وكانت كمبوديا وضعت العديد من المدن تحت نظام إغلاق برموز ملونة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المسؤولة عن أكثر من 12 ألف وفاة في البلاد خلال عشرة أسابيع.

وهناك حوالي 300 ألف شخص في "المناطق الحمراء"، شديدة الخطورة، ولا يسمح لأي منهم بمغادرة منزله إلا في حالات الطوارئ الطبية.

وتكافح الحكومة من أجل توصيل إمدادات المواد الغذائية إلى المحتاجين، ومنعت جماعات الإغاثة من دخول هذه المناطق. وتلجأ الشرطة إلى أساليب متشددة، تتسم بالعنف أحيانا لتطبيق هذه القيود.

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ياميني ميشرا، إنه يجب على السلطات الكمبودية السماح على الفور للمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة بتقديم العون في توصيل المساعدات إلى المناطق الحمراء، أي التي تتسم بالخطورة فيما يتعلق بالوباء.

وأضافت ميشرا أن "سوء التعامل الصارخ" من قبل الحكومة مع الإغلاق يؤدي إلى انتهاكات حقوقية و"معاناة لا توصف".

وأوضحت: "في الوقت الحالي، يعاني سكان المناطق الحمراء وآخرون في كمبوديا من الجوع، بسبب سياسات غير معقولة بشكل أساسي".

وفي ظل انخفاض المواد الغذائية المتاحة في هذه المناطق التي تم أغلاقها بحواجز مؤقتة، بدأت حالة من الغليان وتحولت إلى إضطرابات.

ونظم حوالي 100 شخص نظموا احتجاجا أمس الخميس، بحسب موقع "صوت الديمقراطي" المحلي. وقالت صحيفة "خمير تايمز" إن مسؤولين ألقوا اللوم على "محرضين" قالوا إن الاستياء وراءه "عنصر سياسي".

وقالت ميشرا إنه يجب على الحكومة التركيز حاليا على توصيل المساعدات الحيوية بدلا من "الانتقام من السكان اليائسين الذي يعبرون عن مخاوفهم."