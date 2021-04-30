روسيا تطالب موقع تويتر بإلغاء محتوى محظور بحلول 15 مايو

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ذكرت هيئة مراقبة الإنترنت الروسية (روسكومنادزور) في بيان في موقعها الالكتروني إن موقع (تويتر) وافق على تسريع وقت رد الفعل على مطالبات الهيئة كما وافق الطرفان ايضا على إقامة خط اتصال مباشر، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وكانت روسيا قد طالبت موقع "تويتر" بإلغاء محتوى محظور بحلول 15 أيار/مايو المقبل

كان متحدثان عن شركة "روسكومنادزور" وموقع "تويتر" قد أجريا محادثة جماعية في 28 نيسان/إبريل.

وأبلغ موقع "تويتر" أيضا عن خطط لإعداد خارطة طريق لجعل أنشطته في روسيا تتماشى مع القوانين المحلية.

وكانت روسيا قد ألغت التهديد بحجب موقع "تويتر" في الخامس من نيسان/إبريل الجاري، بعد إزالة محتوى مثير للجدل.