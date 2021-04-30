ماليزيا تعطي الأولوية لتطعيم المعلمين في قوائم لقاح كورونا

قررت ماليزيا تطعيم المعلمين في إطار المرحلة الثانية من حملة التطعيم المضادة لفيروس كوفيد- 19، التي بدأت الأسبوع الماضي لكبار السن ومن يواجهون "خطرا كبيرا" بسبب حالات طبية أخرى.

وقال نائب وزير التعليم ماه هانج سون لدى إعلانه عن الخطة المنقحة إن سلامة المعلمين والطلاب تظل على رأس أولويات الوزارة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وبدأت مرحلة التطعيم الأولى منذ شهرين وشهدت تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية وأفراد قوات الأمن.

ويأتي قرار تطعيم المعلمين وسط ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وسجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة ما يقرب من 3800 حالة إصابة جديدة، في اليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الإصابات 3000 حالة.