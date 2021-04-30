سي- ووتش تنقذ نحو 80 مهاجرا كانوا على متن قارب في البحر المتوسط

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أنقذت منظمة سي- ووتش الخيرية للمهاجرين ما يقرب من 80 شخصا كان يجرفهم التيار في البحر الأبيض المتوسط، في مهمة إنقاذ ثانية اليوم الجمعة.

وقالت المنظمة الخيرية إن 77 شخصا، من بينهم 11 امرأة وطفلا، تم نقلهم إلى سفينة إنقاذ المهاجرين سي - ووتش 4.

وتحمل السفينة الآن ما يزيد قليلا على 120 مهاجرا.

وغادرت سي - ووتش 4 ميناء بوريانا في إسبانيا قبل أسبوع. وقد سبق أن احتجزتها السلطات في باليرمو بإيطاليا لعدة أشهر لإسباب قانونية.

وتعتبر عمليات الإنقاذ هذه مثيرة للجدل في بعض الدول.

وحتى الآن لقي حوالي 480 شخصا حتفهم في وسط البحر المتوسط العام الجاري، وفقا للأمم المتحدة.