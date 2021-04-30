متشددون إيرانيون يدعون إلى محاكمة وزير الخارجية

دعا المتشددون الإيرانيون إلى محاكمة وزير الخارجية جواد ظريف بعد ظهور تسجيل صوتي لحوار سري كان ينتقد فيه النظام السياسي للبلاد.



أوردت الدعوة وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (اسنا) نقلا عن عضو من اللجنة التنفيذية البرلمانية.



ومن المتوقع أن يواجه ظريف وهو حاليا خارج البلاد، أسئلة في البرلمان الأسبوع المقبل.



وخلال المقابلة التي أجراها أحد مستشاري الرئيس في مكتب الرئاسة، انتقد وزير الخارجية تدخل الحرس الثوري الإيراني في الشؤون الدبلوماسية بوزارة الخارجية.



وأفادت تقارير بأن التسجيل سرقته "دوائر داخلية" وقدمته لمحطات إخبارية بالفارسية في لندن. وبحسب الرئيس الإيراني حسن روحاني فإن هذا يرقى إلى الخيانة حيث أن المحطتين يمولهما "أعداء" إيران وبالتالي فهما محظورتان في البلاد.



وقال روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء إسنا: إن الشريط الصوتي المسروق يعد وثيقة حكومية سرية وإن السرقة هي محاولة لتحقيق مكاسب سياسية.



وأضاف روحاني أن نشر الشريط يعد بمثابة إستراتيجية من جانب المتشددين لزيادة الضغط قبل الانتخابات، المقرر إجراؤها في 18 يونيو وكذلك لعرقلة المفاوضات النووية.



ومن ناحية أخرى، قال ظريف إنه انخرط في "تبادل نظري لوجهات النظر"، بحسب التقرير.