ترودو: فايزر ترسل مليوني جرعة لقاح أسبوعيا إلى كندا بدءا من الاثنين

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الجمعة، إن شركة فايزر ستزيد شحناتها من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" إلى مليوني جرعة أسبوعيا من الولايات المتحدة، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأوضح ترودو، في مؤتمر صحفي: "يمثل ذلك زيادة كبيرة أخرى. سنواصل العمل مع المقاطعات والأقاليم لإيصال هذه الجرعات إلى الكنديين في أقرب وقت ممكن".

وطوال الوباء، كانت شركة فايزر ترسل إلى كندا جرعات من بلجيكا، عندما كانت المصانع الأمريكية خارج الحدود بسبب ضوابط التصدير التي وضعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولن يؤثر التغيير على عمليات التسليم المخطط لها في كندا بأي شكل من الأشكال، مما يعني أن البلاد لا تزال في طريقها لتلقي مليوني جرعة أسبوعيا في شهر مايو و 2.4 مليون جرعة أسبوعيا في شهر يونيو.

وبدأت الولايات المتحدة في تخفيف القيود السابقة على صادرات اللقاحات، مما قد يشير إلى إمكانية الحصول على 20 مليون جرعة من أسترازينيكا التي اشترتها كندا ولكن لم تتمكن من الوصول إليها.

وأرسلت حكومة أونتاريو خطابا إلى حكومة ترودو تطالب الفيدراليين بفرض الحجر الصحي الإلزامي في الفندق لمدة ثلاثة أيام للمسافرين الذين يدخلون عند المعابر البرية من الولايات المتحدة.



وهذه القاعدة مطبقة حاليا فقط لجميع الرحلات الجوية. وتقول المقاطعة إن هناك تقارير عن مسافرين دوليين حجزوا رحلات العودة إلى المطارات الأمريكية القريبة ثم يقودون عبر الحدود لتجنب الحجر الصحي الإلزامي في كندا المفروض على المسافرين جوا.

ودافع ترودو عن النظام الحالي المطبق، قائلا إن هناك إجراءات صارمة للغاية مفروضة، علاوة على ما تطبقه الولايات المتحدة بالفعل، حول اختبار الأشخاص الذين يسافرون إلى بلادهم.