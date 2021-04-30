بدرية طلبة: مشروع إضافة صوتي على خرائط جوجل قائم ويموله مستثمر كبير

قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها تحترم من ينتقدها بأدب، ولكنها ترد بنفس الطريقة على من يتطاول عليها، مشيرة إلى أن مشروع إضافة صوتها على المرشد الصوتي الخاص بخرائط شركة جوجل قائم ويموله مستثمر كبير تعرفت عليه عن طريق أحد الإعلاميين.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن التعليق الصوتي الخاص بها على خرائط جوجل سيكون بطريقة كوميدية، لافتة إلى أن ممثلي الكوميديا في مصر لا يقدرون بالشكل الكافي.

وروت واقعة إدراج اسمها في أحد المسابقات في وقت متأخر وعلى الرغم من ذلك تفوز بتصويت الجمهور كأفضل ممثلة كوميدية، إلا أنه يتم تكريمها لتقديمها برنامج «نفسنة»، بسبب شراء أحد الأشخاص للمسابقة ومجاملته لفنانين أصدقائه.

ووصفت عدم تكريمها عن أدوارها في العديد من الأفلام الكوميدية ومشاهدها فيها التي حققت نسب مشاهدة عالية، ويتم تداولها عبر جميع المنصات بـ «الخلل».